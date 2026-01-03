Seguridad

Hallan cuerpo en estado de descomposición en canal de riego de Elota

El cadáver de un hombre joven fue localizado flotando en un canal cercano a la comunidad de El Bolillo; vestía ropa tipo militar y permanece sin identificar
Noroeste/Redacción
03/01/2026 18:23
ELOTA._ El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado flotando en un canal de riego cerca de la comunidad de El Bolillo, en Elota.

A las 11:05 horas, pobladores que transitaban por el camino de terracería paralelo al canal reportaron el hallazgo a las autoridades.

Policías que fueron comisionados para verificar el reporte encontraron el cadáver de un hombre joven flotando en las aguas del canal de riego, el cual portaba ropa tipo militar.

La zona fue acordonada y resguardada por los uniformados, quienes dieron aviso al personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de procesar la escena.

El cuerpo fue extraído del canal y transportado al Servicio Médico Forense, donde quedó en calidad de desconocido.

