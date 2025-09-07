$!Hallan cuerpo en estado de descomposición en Loma de Imala, en Culiacán

CULIACÁN._ Asesinado a balazos y en estado de descomposición fue localizado un hombre este domingo en una zona enmontada y de maleza de la colonia Loma de Imala, en el sector noreste de Culiacán.
El hallazgo se reportó poco antes de las 12:00 horas frente a un domicilio que se ubica por el camino de terracería Agua Blanca, pasando por la calle Benito Flores, en la colonia que también es conocida como Cumbres del Águila.
La identifidad de la víctima no ha sido revelada, sin embargo, se refirió que se trata de un hombre de complexión delgada y tez morena, quien no traía puesta ninguna playera pero vestía un pantalón de mezclilla negro y un cinturón del mismo color.
La víctima se encontraba recostado bocarriba, con heridas de bala en diversas partes del cuerpo y en un estado considerable de descomposición.
Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 provocó la movilización de las autoridades, siendo elementos del Ejército Mexicano los que arribaron al sitio para delimitar un perímetro con cinta amarilla de precaución y montaron un operativo de vigilancia al momento de encontrar el cuerpo.
Más tarde llegaron peritos de la Dirección General de Investigación Pericial y agentes policiales de la Fiscalía General del Estado, precisamente para encargarse de las diligencias y trabajos de campo.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley y quedará bajo resguardo en el Ministerio Público, donde familiares podrán acudir para identificarlo y reclamarlo con su debido proceso legal.