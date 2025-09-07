$!Hallan cuerpo en estado de descomposición en Loma de Imala, en Culiacán

CULIACÁN._ Asesinado a balazos y en estado de descomposición fue localizado un hombre este domingo en una zona enmontada y de maleza de la colonia Loma de Imala, en el sector noreste de Culiacán.

El hallazgo se reportó poco antes de las 12:00 horas frente a un domicilio que se ubica por el camino de terracería Agua Blanca, pasando por la calle Benito Flores, en la colonia que también es conocida como Cumbres del Águila.

La identifidad de la víctima no ha sido revelada, sin embargo, se refirió que se trata de un hombre de complexión delgada y tez morena, quien no traía puesta ninguna playera pero vestía un pantalón de mezclilla negro y un cinturón del mismo color.

La víctima se encontraba recostado bocarriba, con heridas de bala en diversas partes del cuerpo y en un estado considerable de descomposición.