Hallan cuerpo en estado de descomposición en vivienda de Villa Juárez, Navolato

El cuerpo de un hombre fue localizado la noche del sábado en el interior de una vivienda de la colonia Popular, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima llevaba varios días sin vida y se encontraba en estado de descomposición.

El hallazgo se dio tras una llamada al 911 que alertó sobre un fuerte olor proveniente de la vivienda ubicada en la calle Francisco Zarco, entre Belisario Domínguez y calle 4.

Hasta el momento no se han dado a conocer las características de la víctima ni la posible causa de muerte.

Elementos del Ejército y de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron la presencia del cadáver.

Personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al anfiteatro para las investigaciones de ley.