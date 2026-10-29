$!Hallan cuerpo en estado de descomposición por la Maxipista Culiacán-Mazatlán

El cuerpo de una persona en estado de descomposición fue localizado durante la tarde de este jueves por la Maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.
De acuerdo con el reporte de autoridades, el hallazgo se dio en el kilómetro 174+400 de la rúa, en sentido sur a norte.
Los primeros informes indican que el difunto vestía únicamente un short de color negro, y estaba entre la vegetación al costado de la vialidad.
Agentes de la Guardia Nacional División Carreteras y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se trasladaron hasta el punto para asegurar el área.
Los oficiales solicitaron intervención de Fiscalía General del Estado, para que se encargue de procesar el lugar del hallazgo, antes de trasladar el cuerpo hacia el Servicio Médico Forense, donde se practicará la autopsia correspondiente, a fin de establecer las causas de muerte.