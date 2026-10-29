$!Hallan cuerpo en estado de descomposición por la Maxipista Culiacán-Mazatlán

El cuerpo de una persona en estado de descomposición fue localizado durante la tarde de este jueves por la Maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

De acuerdo con el reporte de autoridades, el hallazgo se dio en el kilómetro 174+400 de la rúa, en sentido sur a norte.