$!Hallan cuerpo envuelto en bolsas de plástico en la carretera Culiacán-Eldorado

CULIACÁN._ El cuerpo de un hombre asesinado fue localizado la mañana de este domingo 10 de mayo sobre la carretera Culiacán-Eldorado, en la sindicatura de Costa Rica, al sur del municipio.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 08:00 horas en el carril que conduce hacia Culiacán, a la altura del kilómetro 7+800, luego de que se informó al número de emergencias sobre una persona tirada sobre el pavimento.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y confirmaron la presencia de un cadáver con visibles signos de violencia, el cual se encontraba cubierto con dos bolsas de plástico negro.
Hasta el momento la identidad de la víctima no ha sido establecida oficialmente. De manera preliminar, autoridades señalaron que se trata de un hombre y que únicamente alcanzaba a apreciarse que vestía una especie de short color negro.
La zona fue acordonada por las autoridades federales para preservar la escena, mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo.
El cadáver será trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley para determinar oficialmente su identidad y las causas de muerte.
Este caso representa el primer homicidio reportado durante la jornada de este domingo 10 de mayo en Culiacán.