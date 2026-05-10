$!Hallan cuerpo envuelto en bolsas de plástico en la carretera Culiacán-Eldorado

CULIACÁN._ El cuerpo de un hombre asesinado fue localizado la mañana de este domingo 10 de mayo sobre la carretera Culiacán-Eldorado, en la sindicatura de Costa Rica, al sur del municipio.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 08:00 horas en el carril que conduce hacia Culiacán, a la altura del kilómetro 7+800, luego de que se informó al número de emergencias sobre una persona tirada sobre el pavimento.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y confirmaron la presencia de un cadáver con visibles signos de violencia, el cual se encontraba cubierto con dos bolsas de plástico negro.