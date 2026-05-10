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Violencia

Hallan cuerpo envuelto en bolsas de plástico en la carretera Culiacán-Eldorado

La víctima fue encontrada en el tramo correspondiente a la sindicatura de Costa Rica; presentaba signos de violencia
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/05/2026 10:23
10/05/2026 10:23

CULIACÁN._ El cuerpo de un hombre asesinado fue localizado la mañana de este domingo 10 de mayo sobre la carretera Culiacán-Eldorado, en la sindicatura de Costa Rica, al sur del municipio.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 08:00 horas en el carril que conduce hacia Culiacán, a la altura del kilómetro 7+800, luego de que se informó al número de emergencias sobre una persona tirada sobre el pavimento.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y confirmaron la presencia de un cadáver con visibles signos de violencia, el cual se encontraba cubierto con dos bolsas de plástico negro.

$!Hallan cuerpo envuelto en bolsas de plástico en la carretera Culiacán-Eldorado

Hasta el momento la identidad de la víctima no ha sido establecida oficialmente. De manera preliminar, autoridades señalaron que se trata de un hombre y que únicamente alcanzaba a apreciarse que vestía una especie de short color negro.

La zona fue acordonada por las autoridades federales para preservar la escena, mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

El cadáver será trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley para determinar oficialmente su identidad y las causas de muerte.

Este caso representa el primer homicidio reportado durante la jornada de este domingo 10 de mayo en Culiacán.

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