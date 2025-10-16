$!Hallan cuerpo envuelto en bolsas en la carretera La 50, en Navolato

El cuerpo de una persona fue hallado envuelto en bolsas de plástico la noche de este jueves 16 de octubre a un costado de la carretera La 50, en las inmediaciones del Campo Balbuena, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, Navolato.

El hallazgo se reportó poco antes de las 18:30 horas en un camino de terracería que se encuentra pasando un arroyo y frente a un terreno agrícola.

Hasta el momento se desconocen las características físicas y la vestimenta de la víctima.