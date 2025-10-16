$!Hallan cuerpo envuelto en bolsas en la carretera La 50, en Navolato

El cuerpo de una persona fue hallado envuelto en bolsas de plástico la noche de este jueves 16 de octubre a un costado de la carretera La 50, en las inmediaciones del Campo Balbuena, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, Navolato.
El hallazgo se reportó poco antes de las 18:30 horas en un camino de terracería que se encuentra pasando un arroyo y frente a un terreno agrícola.
Hasta el momento se desconocen las características físicas y la vestimenta de la víctima.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para responder al reporte ciudadano y confirmaron la presencia del cuerpo, procediendo a acordonar el área con cinta amarilla para preservar la escena.
Al sitio arribaron peritos de la Dirección General de Investigación Pericial para ingresar por el área resguardada y realizar las labores de campo, mientras policías de investigación de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias del caso.
También llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado para ayudar con las labores procedentes.
El cadáver será llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley. Familiares podrán acudir ante el Ministerio Público para identificarlo y reclamarlo con su debido proceso legal.