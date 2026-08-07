$!Hallan cuerpo envuelto en cobija en el sector Santa Fe, en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona envuelta en una cobija fue localizada la tarde de este viernes en una zona enmontada de la Colonia Los Cerritos, en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 18:30 horas a unos metros del Cerro de la Virgen, donde fue localizado el cuerpo sobre un colchón de color azul.
Debido a que la persona se encontraba completamente envuelta en una cobija, en el lugar no fue posible determinar su género.
Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y determinar la identidad de la persona.