$!Hallan cuerpo envuelto en cobija en el sector Santa Fe, en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona envuelta en una cobija fue localizada la tarde de este viernes en una zona enmontada de la Colonia Los Cerritos, en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 18:30 horas a unos metros del Cerro de la Virgen, donde fue localizado el cuerpo sobre un colchón de color azul.