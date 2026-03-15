Hallan cuerpo envuelto en cobijas en la carretera libre Mazatlán-Culiacán

SAN IGNACIO._ El cuerpo de una persona fue encontrado por autoridades tras el reporte de automovilistas que circulaban sobre la carretera libre Mazatlán-Culiacán, a la altura de comunidad Los Chinacates.

El reporte confirmando el hallazgo se emitió a las 22:30 horas del sábado 14 de marzo, en el kilómetro 55 de la carretera.

Policías municipales de San Ignacio fueron comisionados para verificar la información de conductores que reportaron el bulto de lo que parecía el cuerpo de una persona.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cadáver envuelto en cobijas y con visibles huellas de tortura; la zona fue acordonada y se dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado, para que se encargara de las diligencias de ley.

Al momento, las autoridades no han proporcionado la causa de muerte ni datos generales de la víctima.