$!Hallan cuerpo envuelto en cobijas en predio baldío en Jardines de la Sierra, al norte de Culiacán

El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado semienterrado y envuelto en cobijas en un predio baldío entre escombros, en el sector Jardines de la Sierra, al norte de Culiacán.

El hallazgo fue confirmado por personal del Ejército Mexicano, aproximadamente a las 15:45 horas de este 24 de abril.

La zona de la localización fue entre la calle Del Zacate y una calle sin nombre, en una fosa aparentemente utilizada para descarga de escombros con maquinaria pesada.