$!Hallan cuerpo envuelto en cobijas en predio baldío en Jardines de la Sierra, al norte de Culiacán

El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado semienterrado y envuelto en cobijas en un predio baldío entre escombros, en el sector Jardines de la Sierra, al norte de Culiacán.
El hallazgo fue confirmado por personal del Ejército Mexicano, aproximadamente a las 15:45 horas de este 24 de abril.
La zona de la localización fue entre la calle Del Zacate y una calle sin nombre, en una fosa aparentemente utilizada para descarga de escombros con maquinaria pesada.
Debido a las condiciones en que fue encontrado el occiso, no ha sido identificado hasta el momento, así como sus causas de muerte.
No obstante, en las inmediaciones del lugar arribaron personas, quienes presumen que podría tratarse de un familiar desaparecido.
Los efectivos castrenses solicitaron la intervención de la Policía de Investigación de Fiscalía General del Estado, así como peritos de la misma institución, quienes se encargarán de determinar las causas de muerte, así como la identidad de la víctima.