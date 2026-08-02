$!Hallan cuerpo envuelto en cobijas en salida a Tepuche, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre sin vida y envuelto en cobijas fue localizado este domingo 2 de agosto por una brecha de terracería en la periferia norte de Culiacán, por la salida hacia la sindicatura de Tepuche.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 08:30 horas a 50 metros de la orilla de la carretera a Tepuche, y 800 metros antes de llegar hacia el entronque conocido como la “Y”.
De la víctima únicamente se dio a conocer que era un varón, y a la distancia se le alcanzó a apreciar un brazo con tez morena y complexión regular.
Personal del Ejército Mexicano se trasladó hacia el punto de referencia y confirmó el hallazgo, por lo que cerró el camino de terracería, el cual lleva hacia la zona conocida como cribas de Mojolo.
Minutos después agentes de Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para desplegar las diligencias, e integrar la carpeta de investigación correspondiente.