$!Hallan cuerpo envuelto en cobijas en salida a Tepuche, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre sin vida y envuelto en cobijas fue localizado este domingo 2 de agosto por una brecha de terracería en la periferia norte de Culiacán, por la salida hacia la sindicatura de Tepuche.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 08:30 horas a 50 metros de la orilla de la carretera a Tepuche, y 800 metros antes de llegar hacia el entronque conocido como la “Y”.