Hallan cuerpo envuelto en cobijas junto a canal de Sataya, en Navolato

CULIACÁN._ Envuelto en cobijas fue hallado el cuerpo de un hombre la mañana de este domingo, a un costado de un canal de riego de la sindicatura de Sataya, al sur de Navolato.

La víctima presentaba evidentes signos de violencia y su identidad no ha sido revelada; sus características físicas tampoco se han determinado debido a la forma en la que fue encontrado asesinado.

El hallazgo se registró alrededor de las 05:00 horas de este 22 de febrero en el camino que conecta a las comunidades de El Potrero de Sataya y La Pipima, a unos kilómetros de la conocida carretera “La 50”.

Elementos de la Policía Municipal actuaron como primeros respondientes y se encargaron de asegurar una zona para facilitar las labores de campo del personal de la Fiscalía General del Estado.

Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial trabajaron en la escena y los policías de investigación realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se espera la llegada de familiares de la víctima para reconocerlo oficialmente.