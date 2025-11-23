$!Hallan cuerpo envuelto en plástico a un costado de la carretera La 50, en Navolato

CULIACÁN._ Envuelto en una bolsa de plástico negra fue localizado el cuerpo de un hombre a un costado de la carretera La 50, próximo al campo Balbuena, en el municipio de Navolato.
El hallazgo se reportó alrededor de las 16:00 horas de este domingo 23 de noviembre por la carretera que conecta la sindicatura de San Pedro con la de Villa Juárez, antes de pasar por el puente a desnivel que cruza el libramiento La Costerita.
El cadáver de la víctima se encontraba totalmente envuelto con una bolsa de plástico, además de que estaba cubierto con cinta canela, por lo cual se desconocen sus características físicas.
Su identidad tampoco ha sido revelada, pero se indicó que se trata de un hombre que vestía una playera blanca, calcetas, pantalón negro y un boxer azul marino.
Elementos de la Policía Municipal arribaron primeramente al punto para dar fe del hecho, por lo que se encargaron de acordonar la zona con cinta amarilla de precaución para preservar la escena.
Más tarde llegaron peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias y labores de campo.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio México Forense para aplicar la autopsia de ley. Se espera que la familia acuda al Ministerio Público para identificar al hombre con su debido proceso legal.
En el punto antes indicado de la carretera La 50 se han registrado otros hallazgos de cuerpos que han sido arrojados con huellas de violencia en los últimos meses.