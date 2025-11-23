$!Hallan cuerpo envuelto en plástico a un costado de la carretera La 50, en Navolato

CULIACÁN._ Envuelto en una bolsa de plástico negra fue localizado el cuerpo de un hombre a un costado de la carretera La 50, próximo al campo Balbuena, en el municipio de Navolato.

El hallazgo se reportó alrededor de las 16:00 horas de este domingo 23 de noviembre por la carretera que conecta la sindicatura de San Pedro con la de Villa Juárez, antes de pasar por el puente a desnivel que cruza el libramiento La Costerita.

El cadáver de la víctima se encontraba totalmente envuelto con una bolsa de plástico, además de que estaba cubierto con cinta canela, por lo cual se desconocen sus características físicas.

Su identidad tampoco ha sido revelada, pero se indicó que se trata de un hombre que vestía una playera blanca, calcetas, pantalón negro y un boxer azul marino.