$!Hallan cuerpo envuelto en plástico en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de una persona con signos de violencia y envuelto en plástico, fue localizado la tarde de este martes en la periferia norte de la ciudad, en las inmediaciones del sector Santa Fe, al norte de la capital sinaloense.

El hallazgo se registró aproximadamente a las 13:30 horas, en el punto donde convergen la calle Constelaciones y una vialidad sin nombre. De acuerdo con los reportes del sitio, la víctima se encontraba sin vida, con heridas de bala y señales de haber sufrido agresiones físicas previas a su fallecimiento.