Seguridad
Homicidios

Hallan cuerpo envuelto en plástico en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán

La víctima, aún sin identificar, fue localizada con heridas producidas por proyectil de arma de fuego en un camino de terracería que se encuentra en los límites norte de la ciudad
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
24/02/2026 14:25
24/02/2026 14:25

CULIACÁN. _ El cuerpo de una persona con signos de violencia y envuelto en plástico, fue localizado la tarde de este martes en la periferia norte de la ciudad, en las inmediaciones del sector Santa Fe, al norte de la capital sinaloense.

El hallazgo se registró aproximadamente a las 13:30 horas, en el punto donde convergen la calle Constelaciones y una vialidad sin nombre. De acuerdo con los reportes del sitio, la víctima se encontraba sin vida, con heridas de bala y señales de haber sufrido agresiones físicas previas a su fallecimiento.

Aunque la identidad del fallecido no ha sido revelada por las autoridades, las autoridades en el lugar presumen que se trata de una persona del sexo masculino.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Grupo de Operaciones Especiales, quienes acordonaron el área para preservar el sitio del hallazgo.

Minutos después, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de la escena para iniciar con el levantamiento de evidencias y la integración de la carpeta de investigación.

#Violencia
#Culiacán
#Inseguridad
#Sinaloa
#Homicidios
