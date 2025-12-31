$!Hallan cuerpo envuelto en plástico en la carretera La 20, en Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN._ El cuerpo de una persona, envuelto en plástico negro y con un mensaje escrito en cartulina presuntamente atribuido a la delincuencia organizada, fue localizado la tarde de este miércoles 31 de diciembre a un costado de la carretera La 20, en la sindicatura de Costa Rica.
El hallazgo fue reportado por automovilistas que circulaban por la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de un bulto cubierto con plástico y una cobija azul, a la altura del tramo que conecta la carretera La 20 con Eldorado, cerca de una gasolinera.
Por las condiciones en las que fue localizado el cadáver no fue posible su identificación.
Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que se trataba de una persona sin vida, descalza, de tez morena, envuelta en una cobija azul y con las manos sujetadas hacia atrás. La víctima se encontraba bocabajo y con un mensaje colocado sobre el cuerpo.
Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y las autoridades no han informado mayores detalles sobre el contenido del mensaje ni sobre posibles responsables.