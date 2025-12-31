$!Hallan cuerpo envuelto en plástico en la carretera La 20, en Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN._ El cuerpo de una persona, envuelto en plástico negro y con un mensaje escrito en cartulina presuntamente atribuido a la delincuencia organizada, fue localizado la tarde de este miércoles 31 de diciembre a un costado de la carretera La 20, en la sindicatura de Costa Rica.

El hallazgo fue reportado por automovilistas que circulaban por la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de un bulto cubierto con plástico y una cobija azul, a la altura del tramo que conecta la carretera La 20 con Eldorado, cerca de una gasolinera.

Por las condiciones en las que fue localizado el cadáver no fue posible su identificación.