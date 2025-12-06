$!Hallan cuerpo envuelto en plástico sobre la autopista Culiacán-Mazatlán

CULIACÁN._ Un cuerpo envuelto en plástico negro y encintado fue localizado sobre la autopista Culiacán-Mazatlán, a la altura del Ejido El Quemadito, al sur de Culiacán. El hallazgo fue reportado a las autoridades aproximadamente a las 17:00 horas de este sábado 6 de diciembre, justo en el entronque de la carretera hacia la comunidad, en el sentido de norte a sur.

Los primeros respondientes al hecho fueron elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa y personal del Ejército Mexicano. Los uniformados acordonaron y mantuvieron cerrado el paso en dos de los tres carriles de norte a sur. Minutos después arribó al lugar personal del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cadáver.