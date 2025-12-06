$!Hallan cuerpo envuelto en plástico sobre la autopista Culiacán-Mazatlán

CULIACÁN._ Un cuerpo envuelto en plástico negro y encintado fue localizado sobre la autopista Culiacán-Mazatlán, a la altura del Ejido El Quemadito, al sur de Culiacán.
El hallazgo fue reportado a las autoridades aproximadamente a las 17:00 horas de este sábado 6 de diciembre, justo en el entronque de la carretera hacia la comunidad, en el sentido de norte a sur.
Los primeros respondientes al hecho fueron elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa y personal del Ejército Mexicano.
Los uniformados acordonaron y mantuvieron cerrado el paso en dos de los tres carriles de norte a sur.
Minutos después arribó al lugar personal del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cadáver.
Este es el tercer caso similar en cuestión de dos días en Culiacán, luego de los hallazgos de cadáveres envueltos en la colonia Libertad y Lomas del Boulevard el pasado 5 de diciembre.
Dichas víctimas fueron identificadas como cuñados, quienes contaban con fichas de búsqueda.