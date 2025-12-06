Seguridad
|
Violencia

Hallan cuerpo envuelto en plástico sobre la autopista Culiacán-Mazatlán

La víctima fue localizada encintada en el entronque hacia El Quemadito; es el tercer hallazgo de un cadáver cubierto en los últimos dos días
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/12/2025 17:53
06/12/2025 17:53

CULIACÁN._ Un cuerpo envuelto en plástico negro y encintado fue localizado sobre la autopista Culiacán-Mazatlán, a la altura del Ejido El Quemadito, al sur de Culiacán.

El hallazgo fue reportado a las autoridades aproximadamente a las 17:00 horas de este sábado 6 de diciembre, justo en el entronque de la carretera hacia la comunidad, en el sentido de norte a sur.

$!Hallan cuerpo envuelto en plástico sobre la autopista Culiacán-Mazatlán

Los primeros respondientes al hecho fueron elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa y personal del Ejército Mexicano.

Los uniformados acordonaron y mantuvieron cerrado el paso en dos de los tres carriles de norte a sur.

Minutos después arribó al lugar personal del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cadáver.

$!Hallan cuerpo envuelto en plástico sobre la autopista Culiacán-Mazatlán

Este es el tercer caso similar en cuestión de dos días en Culiacán, luego de los hallazgos de cadáveres envueltos en la colonia Libertad y Lomas del Boulevard el pasado 5 de diciembre.

Dichas víctimas fueron identificadas como cuñados, quienes contaban con fichas de búsqueda.

$!Hallan cuerpo envuelto en plástico sobre la autopista Culiacán-Mazatlán
#Violencia
#Cadáver
#Homicidio
#Hallazgo
#Cuerpo
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube