Hallan cuerpo envuelto en plástico sobre la carretera México 15, en Mocorito

MOCORITO. _ El cuerpo sin vida de una persona fue localizado la mañana de este miércoles 13 de agosto a un costado de la carretera federal México 15, en las inmediaciones del poblado Agua Salada, perteneciente a la sindicatura de Pericos.

El hallazgo fue reportado al número de emergencias 911 alrededor de las 05:00 horas, tras alertarse sobre la presencia de un bulto sospechoso junto a la cinta asfáltica.

Elementos de seguridad se trasladaron al sitio y, a la altura del kilómetro 35+500, confirmaron la presencia de un cuerpo envuelto en plástico y una cobija azul, sujeto con cinta transparente.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes.