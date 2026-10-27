$!Hallan cuerpo envuelto en plástico y una cobija en Tierra Blanca, Culiacán

CULIACÁN._ El cuerpo de una persona sin vida, envuelto en plástico y una cobija, fue localizado la mañana de este martes 27 de octubre en un lote baldío de la Colonia Tierra Blanca, al norte de Culiacán, cerca del Hospital Civil.

El hallazgo se registró sobre la calle Francisco Márquez, entre Matías Lascano y Josefa Ortiz de Domínguez, donde fue localizado el cuerpo en posición fetal.