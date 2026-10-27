$!Hallan cuerpo envuelto en plástico y una cobija en Tierra Blanca, Culiacán

CULIACÁN._ El cuerpo de una persona sin vida, envuelto en plástico y una cobija, fue localizado la mañana de este martes 27 de octubre en un lote baldío de la Colonia Tierra Blanca, al norte de Culiacán, cerca del Hospital Civil.
El hallazgo se registró sobre la calle Francisco Márquez, entre Matías Lascano y Josefa Ortiz de Domínguez, donde fue localizado el cuerpo en posición fetal.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima tenía plástico alrededor de los pies y el torso, además de estar cubierta con una cobija roja a cuadros. También se observó que vestía una playera negra y un pantalón de mezclilla del mismo color.
Debido a las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, no fue posible establecer en el lugar el sexo ni la identidad de la persona.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y solicitaron la intervención de policías investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarían las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo para los estudios que permitan determinar la identidad de la víctima y las causas de muerte.