Hallan cuerpo flotando en canal San Lorenzo, al sur de Culiacán

El cuerpo de una persona fue localizado sin vida la tarde de este domingo 12 de abril flotando en las aguas del canal San Lorenzo, en las inmediaciones del ejido Huizaches, al sur de Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 15:00 horas en la obra hidráulica ubicada entre los dos caminos de la calle Higueras, luego de que elementos militares que patrullaban la zona detectaron el cadáver sobre el agua.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, así como peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las maniobras de rescate y las diligencias correspondientes.

Fue personal del equipo de rescate acuático quienes utilizaron cuerdas para sujetar el cuerpo y extraerlo del canal.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni si presentaba signos de violencia.

El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley para determinar la causa de muerte y lograr su identificación oficial.