$!Hallan cuerpo flotando en las aguas del Río Presidio, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue hallado sin vida este domingo, flotando en las aguas del Río Presidio, a la altura de la comunidad de El Pozole.
Un reporte a las 07:45 horas indicó la presencia del cuerpo en la zona de cribas abajo del puente vehicular de la carretera Internacional.
Paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión llegaron al lugar y remolcaron el cadáver hasta un montículo de grava, donde quedó resguardado por policías municipales.
Personal pericial de la Fiscalía General del Estado se encargó de las diligencias de ley y autorizó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.
Al momento, el occiso no ha sido identificado y se desconoce la causa de su muerte.