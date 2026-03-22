Seguridad

Hallan cuerpo flotando en las aguas del Río Presidio, al sur de Mazatlán

El cuerpo fue localizado este domingo cerca del puente de la carretera Internacional, a la altura de El Pozole; permanece sin identificar
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/03/2026 10:39
22/03/2026 10:39

MAZATLÁN._ Un hombre fue hallado sin vida este domingo, flotando en las aguas del Río Presidio, a la altura de la comunidad de El Pozole.

Un reporte a las 07:45 horas indicó la presencia del cuerpo en la zona de cribas abajo del puente vehicular de la carretera Internacional.

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Paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión llegaron al lugar y remolcaron el cadáver hasta un montículo de grava, donde quedó resguardado por policías municipales.

Personal pericial de la Fiscalía General del Estado se encargó de las diligencias de ley y autorizó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Al momento, el occiso no ha sido identificado y se desconoce la causa de su muerte.

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