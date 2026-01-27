$!Hallan cuerpo mutilado y envuelto en plástico con mensajes del crimen organizado en Santa Fe, Culiacán

El cuerpo de una persona sin vida, envuelto en plástico negro y con mensajes atribuidos al crimen organizado, fue localizado la mañana de este martes 27 de enero en la Colonia Santa Fe, al norte de Culiacán.
De acuerdo con información recabada en el lugar, la víctima presentaba mutilaciones en el cuerpo y el rostro desollado.
El cadáver fue abandonado sobre el Bulevar Santa Fe, frente a la Escuela Secundaria ETI 90, en dicho sector.
Autoridades señalaron que el cuerpo se encontraba en condiciones similares al localizado la mañana del lunes 26 de enero frente a una conocida plaza del sector Tres Ríos, lo que podría indicar un patrón en estos hechos.
Debido a que el cuerpo estaba cubierto con dos bolsas negras, no fue posible apreciar características físicas que permitieran su identificación.
Los hechos fueron reportados minutos antes de las 06:00 horas, cuando se alertó a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de una persona sin vida en el Bulevar Santa Fe.
Al arribar al sitio, agentes confirmaron el hallazgo en el cruce con la Avenida Salvador Alvarado, frente a la Secundaria ETI 90 y una farmacia del sector.
La zona fue acordonada con cinta amarilla, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el trabajo de campo.