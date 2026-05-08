$!Hallan cuerpo putrefacto de un hombre entre los manglares del Estero del Infiernillo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la noche de este jueves, entre manglares del Estero del Infiernillo.

Las autoridades fueron informadas mediante una llamada anónima al 911, indicando la zona de manglares que delimita el Parque Rotario de la Avenida Río Grijalva, en la Colonia Toledo Corro.

Al parecer, una persona que paseaba a su mascota en el Parque Bosque Rotario “Allan Kuechle” descubrió el cuerpo de una persona atrapado entre los manglares y lo reportó a las autoridades.