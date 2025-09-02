$!Hallan cuerpo semienterrado en el Piggy Back, Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre fue localizado la tarde de este martes en un predio de la zona conocida como el Piggy Back, cerca del campo El Diez, al sur de Culiacán.

El hallazgo se registró sobre la calle Miguel Hidalgo, donde acudieron familiares que identificaron a la víctima. De acuerdo con el reporte, el cuerpo presentaba impactos de bala y estaba semienterrado.

Autoridades confirmaron que se trataba de Iván Alfonso, de 34 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde la madrugada del pasado domingo 31 de agosto.