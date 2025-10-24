Hallan cuerpo semienterrado en la zona de El Palmar, en Eldorado

Semienterrado y en avanzado estado de descomposición fue localizado el cadáver de una persona la tarde de este viernes 24 de octubre en el municipio de Eldorado.

El hallazgo se registró después de una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1, en la que se reportaba la presencia de un cuerpo en dichas condiciones.

El sitio señalado corresponde a la zona conocida como El Palmar, en las cercanías del ejido San Manuel y la entrada al municipio.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, y debido al deterioro del cuerpo no fue posible determinar características físicas, género ni vestimenta.

Sin embargo, se presume que la persona habría sido asesinada y posteriormente abandonada en el lugar.

Agentes investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado, acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y procesar la escena.

El cadáver será trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de pruebas periciales que permitan establecer su identidad y luego proceder a la entrega legal a sus familiares.