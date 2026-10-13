$!Hallan cuerpo sepultado en tierras de cultivo del campo Romero, en Navolato

NAVOLATO._ Integrantes de colectivos de búsqueda localizaron un cuerpo humano sepultado en una zona de cultivo del campo Romero, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, tras recibir información anónima que advertía sobre la posible presencia de restos humanos.
El descubrimiento ocurrió la mañana de este martes 13 de octubre, cuando integrantes de los colectivos Hasta Encontrarte Eres Mi Razón de Vida y Padres y Madres de Hijos Desaparecidos se trasladaron al sitio para verificar el reporte e iniciar las labores de rastreo.
Tras cerca de media hora de búsqueda, las integrantes de ambos grupos detectaron el punto donde se encontraba enterrado el cuerpo. Ante el hallazgo, solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa para contar con maquinaria y realizar la excavación.
Personal pericial de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para delimitar el área, inspeccionar el terreno y recabar indicios como parte de las diligencias correspondientes.
Por el momento, las autoridades tienen conocimiento de la presencia de al menos un cuerpo en el predio, sin que se descarte la posibilidad de encontrar más restos humanos durante las excavaciones.
La cantidad de víctimas, sus identidades y las circunstancias en las que perdieron la vida permanecerán sin determinar hasta que concluyan los trabajos de recuperación, los análisis forenses y las investigaciones ministeriales.