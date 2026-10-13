$!Hallan cuerpo sepultado en tierras de cultivo del campo Romero, en Navolato

NAVOLATO._ Integrantes de colectivos de búsqueda localizaron un cuerpo humano sepultado en una zona de cultivo del campo Romero, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, tras recibir información anónima que advertía sobre la posible presencia de restos humanos.

El descubrimiento ocurrió la mañana de este martes 13 de octubre, cuando integrantes de los colectivos Hasta Encontrarte Eres Mi Razón de Vida y Padres y Madres de Hijos Desaparecidos se trasladaron al sitio para verificar el reporte e iniciar las labores de rastreo.