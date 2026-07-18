Seguridad
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Violencia

Hallan cuerpo sin vida de un hombre envuelto en una cobija en la carretera ‘La 20’, hacia Villa Juárez

La víctima fue encontrada envuelta en una cobija y con los pies atados con una cuerda amarilla; en el sitio localizaron casquillos percutidos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/07/2026 11:15
18/07/2026 11:15

El cuerpo sin vida de un hombre, con impactos de bala y envuelto en una cobija, fue localizado la mañana de este sábado a un costado de la carretera ‘La 20’, en el entronque de la vía que conduce a la sindicatura de Villa Juárez, en los límites de la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 09:00 horas por personas que transitaban por la zona.

La víctima se encontraba envuelta en una cobija color café, con los pies atados con una cuerda amarilla y estaba descalza.

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En el lugar también fueron localizados varios casquillos percutidos.

Hasta el momento el hombre no ha sido identificado.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes.

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