$!Hallan cuerpo sin vida de un hombre envuelto en una cobija en la carretera ‘La 20’, hacia Villa Juárez

El cuerpo sin vida de un hombre, con impactos de bala y envuelto en una cobija, fue localizado la mañana de este sábado a un costado de la carretera ‘La 20’, en el entronque de la vía que conduce a la sindicatura de Villa Juárez, en los límites de la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 09:00 horas por personas que transitaban por la zona.
La víctima se encontraba envuelta en una cobija color café, con los pies atados con una cuerda amarilla y estaba descalza.
En el lugar también fueron localizados varios casquillos percutidos.
Hasta el momento el hombre no ha sido identificado.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes.