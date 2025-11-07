Hallan cuerpos de Kevin y Reynaldo, desaparecidos en el mar de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Los cuerpos sin vida de dos personas, que habían sido reportadas como desaparecidas en el mar la tarde del jueves 6 de noviembre, fueron localizados durante la madrugada de hoy en la playa de la Isla de la Piedra, aproximadamente a dos kilómetros de donde se sumergieron.
Las víctimas fueron identificadas como Kevin Alexander “N”, de 16 años, residente del Infonavit Jabalíes, y Reynaldo “N”, de 24 años, con domicilio en la colonia Lico Velarde.
El suceso que derivó en la pérdida se registró la tarde del jueves, cuando tres jóvenes se adentraron en el mar en la zona conocida como “la embarcación hundida” con la intención de pescar desde la estructura. El informe de las autoridades indica que la fuerte corriente marina arrastró a los tres bañistas. Solo uno de ellos pudo ser rescatado y llevado a la orilla.
De inmediato, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Policía Municipal activaron el protocolo de búsqueda y rescate, mismo que fue suspendido al caer la noche por falta de visibilidad.
Tras más de 12 horas de intensa búsqueda, el hallazgo de los cadáveres fue reportado a las 04:00 horas. Las olas arrojaron los cuerpos a la orilla de la playa. Salvavidas se trasladaron al sitio del aviso y aseguraron la zona hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.