$!Hallan cuerpos sin vida de una pareja en calles de Pradera Dorada III, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Los cuerpos de una mujer y un hombre fueron localizados la madrugada de este sábado en calles del fraccionamiento Pradera Dorada III, ubicado al oriente de esta ciudad.
Autoridades localizaron los cadáveres a las 05:15 horas, en la esquina de las calles Patos y Roble, durante recorridos de vigilancia por ese sector.
Los cuerpos fueron tirados a orillas de la calle Patos, junto a un montículo de basura, aunque no se reporta heridas producidas por disparos de arma de fuego, si presentaban huellas de violencia y tenían el rostro cubierto con bolsas de hule.
La zona fue acordonada por Policías Municipales, policías de investigación, elementos del Ejército y Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las diligencias estuvieron a cargo de Peritos de la Fiscalía General del Estado, que al concluir solicitaron al personal funerario el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.
Al momento se desconoce la identidad de las personas y a simple vista, solo se apreciaba que la mujer vestía blusa manga corta de color negro y pantalón azul de mezclilla.