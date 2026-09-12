$!Hallan cuerpos sin vida de una pareja en calles de Pradera Dorada III, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Los cuerpos de una mujer y un hombre fueron localizados la madrugada de este sábado en calles del fraccionamiento Pradera Dorada III, ubicado al oriente de esta ciudad.

Autoridades localizaron los cadáveres a las 05:15 horas, en la esquina de las calles Patos y Roble, durante recorridos de vigilancia por ese sector.

Los cuerpos fueron tirados a orillas de la calle Patos, junto a un montículo de basura, aunque no se reporta heridas producidas por disparos de arma de fuego, si presentaban huellas de violencia y tenían el rostro cubierto con bolsas de hule.