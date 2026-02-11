$!Hallan cuerpos sin vida en una camioneta abandonada en la carretera ‘La Costera’, en Navolato

NAVOLATO. _ Los cuerpos de al menos tres personas sin vida fueron localizados la tarde de este miércoles en la caja de una camioneta abandonada a un costado de la autopista Benito Juárez, conocida como “La Costera”, en las inmediaciones de la sindicatura de San Pedro, en Navolato.

De manera extraoficial, se informó que en la batea de la unidad podrían encontrarse entre tres y seis cuerpos, aunque la cifra no ha sido confirmada por las autoridades.

El hallazgo se registró alrededor de las 14:00 horas, luego de que usuarios de la rúa federal notificaran a las líneas de emergencia sobre una unidad motriz estacionada de manera sospechosa en el acotamiento del carril que conduce de norte a sur, a la altura del kilómetro 14.