$!Hallan cuerpos sin vida en una camioneta abandonada en la carretera ‘La Costera’, en Navolato

NAVOLATO. _ Los cuerpos de al menos tres personas sin vida fueron localizados la tarde de este miércoles en la caja de una camioneta abandonada a un costado de la autopista Benito Juárez, conocida como “La Costera”, en las inmediaciones de la sindicatura de San Pedro, en Navolato.
De manera extraoficial, se informó que en la batea de la unidad podrían encontrarse entre tres y seis cuerpos, aunque la cifra no ha sido confirmada por las autoridades.
El hallazgo se registró alrededor de las 14:00 horas, luego de que usuarios de la rúa federal notificaran a las líneas de emergencia sobre una unidad motriz estacionada de manera sospechosa en el acotamiento del carril que conduce de norte a sur, a la altura del kilómetro 14.
Elementos de la Guardia Nacional División Caminos confirmaron la presencia de una camioneta Mitsubishi L200, color blanco, con placas de circulación de Sinaloa. En la parte posterior del vehículo, la cual se encontraba cubierta con una malla sombra, fueron hallados los restos de las víctimas, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades.
Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial y agentes de la policía investigadora acudieron para realizar los trabajos de campo y recolectar evidencias que permitan integrar la carpeta de investigación por este múltiple homicidio.
Los cuerpos serán trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizarles la necropsia de ley y esperar a que sean identificados legalmente por sus familiares.