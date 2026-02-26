Hallan delfín sin vida en playa de Mazatlán; autoridades lo sepultan en la zona

MAZATLÁN. _ Un mamífero marino sin vida fue localizado en la zona de playa frente a las instalaciones de Banjército, sobre la avenida Del Mar, en Mazatlán, lo que movilizó a elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático en coordinación con personal de Protección Civil y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en el sitio se confirmó que se trataba de un delfín de aproximadamente 1.50 metros de longitud, el cual ya no presentaba signos vitales al momento de la revisión.

Tras la inspección y las diligencias correspondientes, las autoridades determinaron realizar la sepultura del ejemplar en el mismo punto donde fue localizado, como parte de los protocolos establecidos para este tipo de casos.

El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza, informó que la medida tiene como objetivo prevenir posibles riesgos sanitarios para bañistas y comercios aledaños, a fin de mantener condiciones seguras para residentes y visitantes.