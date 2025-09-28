$!Hallan dos brazos esposados en un auto abandonado en Villa Juárez, Navolato

Extremidades humanas fueron halladas la mañana de este domingo dentro de un automóvil abandonado en la sindicatura de Villa Benito Juárez, cerca del campo Santa Martha.

Los restos humanos, dos brazos que estaban esposados, se encontraban en un Hyundai Grand i10 gris oscuro, modelo reciente y con reporte de robo, que fue localizado estacionado en sentido contrario sobre el acotamiento de la carretera La 20.

Agentes de la Policía Estatal Preventiva se trasladaron al lugar y, al inspeccionar la unidad con las puertas abiertas, descubrieron en la cajuela dos brazos humanos atados entre sí con esposas.

La zona fue resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Ejército Mexicano, mientras que la Fiscalía General del Estado se encargó de las diligencias correspondientes.