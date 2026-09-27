Hallan dos cuerpos desmembrados sobre la México 15, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Los cuerpos de dos hombres fueron localizados desmembrados en la carretera federal México 15, en el cruce con la autopista a unos kilómetros de Tecualilla, Escuinapa.

El reporte se dio la mañana de este domingo, por lo que autoridades de Seguridad federal acudieron a la zona para verificar los hechos.

En el lugar encontraron las partes seccionadas de los que parecen ser dos cuerpos de hombres, los cuales estaban sobre el acotamiento carretero, por lo que se procedió a informar de los hechos a la Fiscalía del Estado y se acordonó la zona.

Los restos fueron levantados por las autoridades y hasta el momento no han sido identificados.