Hallan dos cuerpos más envueltos en plástico en la Maxipista Durango-Mazatlán

A menos de 24 horas del múltiple hallazgo de cinco personas privadas de la vida en la autopista Durango-Mazatlán, otros dos cuerpos fueron localizados este martes en un punto cercano de la misma vía, elevando a siete el número de víctimas en el corredor carretero de la zona rural de Concordia.
El descubrimiento ocurrió a la altura del kilómetro 199+200, luego de que automovilistas que circulaban por la carretera reportaron al número de emergencias 911 la presencia de lo que parecían ser restos humanos abandonados a la orilla del camino.
Elementos de la Guardia Nacional Carreteras acudieron como primer respondiente y confirmaron que se trataba de dos personas fallecidas, las cuales estaban envueltas en plásticos negros y cubiertas con sábanas, presentando visibles signos de violencia.
La ubicación de este último suceso se encuentra muy cerca del tramo donde ayer se encontraron los otros cinco cuerpos, intensificando la preocupación por la ola de crímenes que afecta a esta ruta de comunicación.
La zona fue acordonada por las autoridades para permitir las labores de Servicios Periciales y la Unidad del Ministerio Público, quienes llevarán a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la identificación oficial.