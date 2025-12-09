Hallan dos cuerpos más envueltos en plástico en la Maxipista Durango-Mazatlán

A menos de 24 horas del múltiple hallazgo de cinco personas privadas de la vida en la autopista Durango-Mazatlán, otros dos cuerpos fueron localizados este martes en un punto cercano de la misma vía, elevando a siete el número de víctimas en el corredor carretero de la zona rural de Concordia.

El descubrimiento ocurrió a la altura del kilómetro 199+200, luego de que automovilistas que circulaban por la carretera reportaron al número de emergencias 911 la presencia de lo que parecían ser restos humanos abandonados a la orilla del camino.

Elementos de la Guardia Nacional Carreteras acudieron como primer respondiente y confirmaron que se trataba de dos personas fallecidas, las cuales estaban envueltas en plásticos negros y cubiertas con sábanas, presentando visibles signos de violencia.