$!Hallan dos fosas clandestinas con restos humanos en zona pesquera de Matadero, Rosario

ROSARIO. _ Dos fosas con restos humanos fueron localizadas durante labores de búsqueda del Colectivo Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos, este viernes en la zona pesquera de Matadero, en el municipio de Rosario.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:30 horas en un predio ubicado a un costado de la carretera estatal Potrerillos–Matadero.

De manera preliminar, el colectivo confirmó la localización de restos correspondientes a dos cuerpos al interior de ambas fosas, por lo que se espera la intervención de personal especializado para las diligencias correspondientes.