$!Hallan dos fusiles y más de 100 mil pesos en efectivo dentro del Penal de Aguaruto

Autoridades penitenciarias y de seguridad pública aseguraron dos fusiles y más de 100 mil pesos en efectivo, luego de una revisión realizada al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.
Las acciones se desarrollaron en cuatro módulo, encabezadas por el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), personal custodio y de la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional.
En total, fueron asegurados 117 mil 123 pesos en efectivo entre billetes y monedas de distintas denominaciones.
Respecto a las armas, los elementos hallaron un arma tipo fusil MP-15 calibre 5.56 x 45 mm, con un cargador abastecido con 29 cartuchos del mismo calibre; así como un arma tipo fusil calibre 5.56 x 45 mm, con un cargador abastecido con 29 cartuchos del mismo calibre.
Asimismo, incautaron una granada de mano de fragmentación, tres pistolas calibre 9 mm, cada una con un cargador abastecido con 5 cartuchos del mismo calibre, y una pistola calibre .40, con un cargador abastecido con 5 cartuchos del mismo calibre.
También localizaron municiones como tres cargadores calibre 5.56 x 45, cada uno abastecido con 29 cartuchos del mismo calibre, ocho cargadores calibre 9 mm, abastecidos con 11 cartuchos del mismo calibre, cuatro cargadores calibre .45, abastecidos con 7 cartuchos del mismo calibre, y un cargador de .40 desabastecido.
Aunado a estos hallazgos, las corporaciones encontraron más de 200 dosis de droga, distribuidas entre 148 dosis de presunta cocaína, con un peso total de 31 gramos; y 101 bolsas con presunta marihuana, con un peso aproximado de 1.3 kilogramos.
Por última, las fuerzas de seguridad aseguraron dentro del penal 27 teléfonos celulares, cinco cargadores de celular, un dispositivo USB, 14 puntas y 2 esposas.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.