$!Hallan dos fusiles y más de 100 mil pesos en efectivo dentro del Penal de Aguaruto

Autoridades penitenciarias y de seguridad pública aseguraron dos fusiles y más de 100 mil pesos en efectivo, luego de una revisión realizada al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

Las acciones se desarrollaron en cuatro módulo, encabezadas por el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), personal custodio y de la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional.

En total, fueron asegurados 117 mil 123 pesos en efectivo entre billetes y monedas de distintas denominaciones.

Respecto a las armas, los elementos hallaron un arma tipo fusil MP-15 calibre 5.56 x 45 mm, con un cargador abastecido con 29 cartuchos del mismo calibre; así como un arma tipo fusil calibre 5.56 x 45 mm, con un cargador abastecido con 29 cartuchos del mismo calibre.

Asimismo, incautaron una granada de mano de fragmentación, tres pistolas calibre 9 mm, cada una con un cargador abastecido con 5 cartuchos del mismo calibre, y una pistola calibre .40, con un cargador abastecido con 5 cartuchos del mismo calibre.