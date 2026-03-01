$!Hallan dos hombres asesinados a balazos a espaldas de un supermercado del sector Santa Fe, al norte de Culiacán

Dos hombres fueron hallados sin vida y con heridas de bala junto con un vehículo que quedó abandonado a espaldas de un supermercado del sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

Los hechos se registraron la tarde de este domingo 1 de marzo, cerca de las 16:00 horas. Un reporte sobre la presencia de dos personas sin signos vitales atrás de un supermercado que se encuentra en el bulevar Santa Fe, en el cruce con la calle Santa Leonor, fue lo que alertó a las autoridades para movilizarse.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) acudieron al lugar para investigar. Al revisar el vehículo abandonado, un Volkswagen Tiguan de color negro, con la puerta del piloto abierta y las luces encendidas, los uniformados localizaron a un hombre sin vida en el interior.