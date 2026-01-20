$!Hallan dos hombres carbonizados en vehículo que fue incendiado en la Colonia Guadalupe, en Culiacán

Dos hombres sin vida fueron localizados la noche de este lunes 19 de enero en la cajuela de un vehículo que fue incendiado de manera intencional en la colonia Guadalupe, en la ciudad de Culiacán. El hallazgo se registró alrededor de las 22:30 horas, luego de que personas reportaron la presencia de una unidad automotriz en llamas en la Calle Río Yaqui, entre Río Pánuco y el Bulevar Ciudades Hermanas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y personal del Cuerpo de Bomberos. Tras sofocar el incendio del vehículo de la marca Buick, los elementos realizaron una inspección y localizaron en la cajuela los cuerpos de dos hombres. Ambos se encontraban con las manos atadas hacia la espalda y vestían pantalón de mezclilla y playera negra.