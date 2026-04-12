Hallan dos mamíferos marinos sin vida en playas de Mazatlán

Autoridades de Mazatlán localizaron dos mamíferos marinos sin vida en playas Pato Blanco y Oceánica este domingo 12 de abril.

A través de un comunicado, el Escuadrón de Salvamento Acuático acordonó las áreas y notificó a instancias federales para evitar alarma entre visitantes.

Gustavo Espinoza, comandante del cuerpo de salvavidas, informó que los ejemplares fueron ubicados en Playa Pato Blanco y en las inmediaciones de Oceánica.

Después de confirmar que no presentaban signos vitales, se dio aviso a las instancias correspondientes.

El Gobierno Municipal de Mazatlán estableció contacto con dependencias federales encargadas de la protección de la vida silvestre. Este protocolo busca notificar lo ocurrido y aplicar las medidas correspondientes ante el hallazgo de especies marinas sin vida.

Con el objetivo de evitar malos olores y una afectación a la imagen de las playas, personal del Escuadrón de Salvamento Acuático, con apoyo de maquinaria, procederá a sepultar los animales.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a reportar de inmediato a los números de emergencia cualquier avistamiento de este tipo de especies en la zona costera.