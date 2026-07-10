Hallan dos vehículos robados en Culiacán tras reportes al 911

CULIACÁN. _ Dos vehículos que contaban con reporte de robo vigente fueron localizados y asegurados por agentes de la Policía Estatal Preventiva en distintos puntos de Culiacán, luego de recibir alertas ciudadanas a través del sistema de emergencias.

El primer aseguramiento ocurrió tras un despliegue de búsqueda derivado de un reporte al 9-1-1 sobre el despojo de una camioneta Toyota RAV4, modelo 2026, color blanco. La intervención policial permitió ubicar el vehículo minutos después en las inmediaciones de la Privada Bosque Monarca, donde se corroboraron sus datos en la plataforma oficial antes de proceder a su resguardo.

En una acción posterior en la colonia Infonavit Humaya, agentes preventivos ubicaron un automóvil Nissan March, modelo 2020, color gris, el cual también había sido boletinado por robo mediante las líneas de auxilio. Al igual que en el caso anterior, los uniformados verificaron la serie de la unidad y confirmaron el estatus activo del reporte de robo.

Ambos automotores fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Los operativos contaron con el marco de coordinación institucional en el que participan el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y dependencias de seguridad federales y locales.