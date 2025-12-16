$!Hallan droga, dinero y tecnología prohibida durante revisión en penal de Aguaruto

En una inspección realizada el lunes 15 de diciembre, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva aseguraron dinero en efectivo, diversas dosis de estupefacientes y una serie de objetos prohibidos dentro de dos módulos del Centro Penitenciario Aguaruto.

La revisión fue ejecutada por los agentes estatales en conjunto con custodios del penal, quienes contaron con el despliegue de seguridad periférica por parte de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.