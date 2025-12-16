$!Hallan droga, dinero y tecnología prohibida durante revisión en penal de Aguaruto

En una inspección realizada el lunes 15 de diciembre, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva aseguraron dinero en efectivo, diversas dosis de estupefacientes y una serie de objetos prohibidos dentro de dos módulos del Centro Penitenciario Aguaruto.
La revisión fue ejecutada por los agentes estatales en conjunto con custodios del penal, quienes contaron con el despliegue de seguridad periférica por parte de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
De acuerdo con el inventario de lo asegurado, se localizaron dos bolsas y dos dosis individuales de hierba con las características de la mariguana, además de tres bolsas y una dosis de polvo blanco, presuntamente cocaína. Entre los aditamentos hallados se registró una trituradora de hierba y nueve cajetillas de cigarrillos.
El operativo también reveló el ingreso ilegal de tecnología al recinto; los agentes retiraron 14 teléfonos celulares, siete cargadores, un radio con su respectiva batería y cargador, cuatro módems, un disco duro y una memoria USB. Asimismo, se decomisó un monitor de computadora, teclado, mouse, 3 mil 190 pesos en efectivo, seis puntas y cuatro objetos contundentes.
El material recolectado fue entregado a las autoridades ministeriales para el inicio de las indagatorias correspondientes. Según el reporte oficial, el procedimiento se llevó a cabo sin que se reportaran incidentes con las personas privadas de la libertad.