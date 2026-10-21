Hallan el cuerpo de un hombre a las afueras de La Estación, Rosario

ROSARIO._ El cuerpo de un hombre con capucha, presuntamente atacado con arma punzcortante, fue encontrado este miércoles a las afueras de la comunidad de La Estación.

El hecho se dio a conocer alrededor de las 13:00 horas y se registró a corta distancia de unas viviendas y las vías del tren.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades que acudieron al lugar.

Trascendió que el cuerpo presentaba una descomposición de aproximadamente dos días hasta su hallazgo.

Se indicó que el hombre tendría alrededor de 25 a 30 años de edad, era de complexión delgada y estatura de aproximadamente 1.65 metros. Vestía pantalón color azul, camisa café y tenis grises, al parecer Adidas.

Luego del reporte acudieron elementos de Seguridad Pública y del Ejército Mexicano para confirmar el reporte.

Tras acordonar el área, arribaron elementos periciales para recabar los indicios y ordenar a la funeraria de guardia remover el cuerpo y trasladarlo a Mazatlán.