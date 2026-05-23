$!Hallan esqueleto humano en fosas clandestinas de zona rural en Mocorito

Durante este viernes 22 de mayo, fue localizado un cuerpo en estado de esqueletización al interior de una de las fosas clandestinas descubiertas en la zona rural de Mocorito, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La dependencia dio a conocer el hallazgo como continuación del procesamiento del área, ubicada por la carretera que conduce de Pericos a Recoveco.