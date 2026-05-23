$!Hallan esqueleto humano en fosas clandestinas de zona rural en Mocorito

Durante este viernes 22 de mayo, fue localizado un cuerpo en estado de esqueletización al interior de una de las fosas clandestinas descubiertas en la zona rural de Mocorito, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
La dependencia dio a conocer el hallazgo como continuación del procesamiento del área, ubicada por la carretera que conduce de Pericos a Recoveco.
“Durante la continuación del procesamiento de un lugar ubicado sobre la carretera de Pericos a Recoveco, en el municipio de Mocorito, fue localizado un cuerpo en estado de esqueletización”, comunicó la FGE en su reporte diario de incidencia delictiva.
En ese punto, desde el pasado martes 19 de mayo el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras A.C., ha desarrollado trabajos de rastreo, luego de recibir reportes de presuntos puntos de inhumación clandestina.
Hasta la actualización del día 20 de mayo, se tuvo conocimiento de al menos cinco fosas clandestinas, sin tener una estimación de cuántos cuerpos podrían estar sepultados en la zona.