Hallan granada de mano tras reporte de violencia intrafamiliar en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Corporaciones de seguridad pública y militares localizaron una granada de mano tras atender un reporte por violencia intrafamiliar en el municipio de Mazatlán.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), una llamada al 911 movilizó a las autoridades a la colonia Urbivilla del Real, y en las inmediaciones del punto señalado hallaron el artefacto abandonado.