Hallan granada de mano tras reporte de violencia intrafamiliar en Mazatlán

Una llamada al 911 movilizó a autoridades de seguridad en la colonia Urbivilla del Real; apoya Célula Especializada del Ejército
Noroeste Redacción |
04/02/2026 12:33

MAZATLÁN. _ Corporaciones de seguridad pública y militares localizaron una granada de mano tras atender un reporte por violencia intrafamiliar en el municipio de Mazatlán.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), una llamada al 911 movilizó a las autoridades a la colonia Urbivilla del Real, y en las inmediaciones del punto señalado hallaron el artefacto abandonado.

Derivado de ello, los oficiales aseguraron la zona y requirieron apoyo de la Célula Especializada para la Desactivación de Artefactos Explosivos del Ejército Mexicano, que se encargará de neutralizarlo.

De acuerdo con la autoridad, la situación se encuentra bajo control y sin riesgo para la ciudadanía.

