Hallan hielera con restos humanos en la maxipista Culiacán-Mazatlán, en Elota

Una hielera con restos humanos fue localizada la mañana de este lunes 30 de marzo a un costado de la maxipista Culiacán-Mazatlán, en el municipio de Elota.

El hecho fue reportado alrededor de las 09:00 horas, a la altura del kilómetro 101, luego de que personas que transitaban por la zona observaron el contenedor junto a una empresa empacadora.

De acuerdo con los reportes, en el sitio también se encontraba una manta con un mensaje presuntamente relacionado con grupos delictivos, por lo que fue reportado de inmediato al número de emergencias 911.

Tras el aviso, autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron al lugar, donde confirmaron que al interior de la hielera había restos humanos.

El área fue acordonada, permitiendo que los peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes. Al final ordenaron el retiro de la hielera para su análisis.

Los restos serán trasladados al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los estudios periciales para determinar la identidad de la víctima.