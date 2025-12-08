$!Hallan hielera con restos humanos y mensaje frente a residencial Maralago en la Culiacán–Imala

Una hielera con un mensaje presuntamente firmado por un grupo delictivo fue localizada la mañana de este lunes frente al residencial Maralago, sobre la carretera Culiacán–Imala, en la capital sinaloense.
La hielera de color blanco, se encontraba sobre la banqueta del acotamiento, a la altura del fraccionamiento Los Ángeles, pegado a la barda perimetral del coto privado. De acuerdo con las primeras indagatorias, al interior de la hielera fue hallada una cabeza humana, mientras que el contenido íntegro del mensaje colocado en cartulinas no ha sido detallado por las autoridades.
El hallazgo fue realizado por elementos de la Guardia Nacional luego de que el reporte ingresara al 911 alrededor de las 10:00 horas. Los agentes federales acordonaron la zona y mantuvieron el resguardo del área para evitar la alteración de indicios.
Posteriormente, se solicitó la presencia de policías estatales, investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para determinar el origen del mensaje y la identidad de los restos localizados.
Hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles, y la zona permanece asegurada mientras continúan las investigaciones.