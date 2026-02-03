Hallan hieleras con restos humanos y un mensaje en La Cruz de Elota

CULIACÁN. _ Hieleras con restos humanos y un mensaje atribuido al crimen organizado fueron localizadas en las inmediaciones de La Cruz, municipio de Elota, este lunes.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el hallazgo ocurrió sobre la carretera estatal La Cruz–Potrerillos.

En el sitio, las autoridades encontraron hieleras de color azul y negro, en cuyo interior se confirmó que había restos humanos.

Encima de estas fue abandonada una cartulina con un mensaje firmado por una facción criminal, presuntamente vinculada al alza delictiva que enfrenta Sinaloa.

Los restos humanos y los indicios quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para iniciar la investigación, en espera de la identificación de la víctima.