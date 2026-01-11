$!Hallan hombre asesinado a balazos a un costado del libramiento La Costerita, en Navolato

El hecho se reportó alrededor de las 17:00 horas en el carril que dirige de Culiacán a Navolato, unos metros antes de llegar al campo Balbuena.

Asesinado a balazos fue hallado un hombre durante la tarde-noche de este domingo a un costado del libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, en el municipio de Navolato.

La identidad de la víctima no ha sido revelada, sin embargo refieren que se trata de un hombre de complexión regular y tez morena clara, el cual solo traía puesto un bóxer azul y una playera con la cual tenía el rostro cubierto.

El cadáver presenta heridas provocadas por disparos de arma de fuego. Elementos de la Guardia Nacional arribaron para asegurar la zona y dieron aviso a la autoridad ministerial para proceder con los trabajos correspondientes.

Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial ingresaron a la escena para llevar a cabo las labores de campo, mientras los policías de investigación se encargaron de las diligencias pertinentes. Al final ordenaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia que marca la ley.