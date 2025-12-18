Hallan hombre asesinado a balazos en domicilio de Aguaruto, al poniente de Culiacán

Con heridas de bala fue hallado un hombre sin vida la mañana de este jueves dentro de un domicilio del sector Las Coloradas, en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

Según informes, fue antes de las 12:00 horas cuando las autoridades de seguridad localizaron el cuerpo de un hombre recostado sin aparentes signos vitales.

Al revisarlo, se percataron que ya había muerto y que en la zona estaban regados casquillos percutidos de grueso calibre.

El cuerpo estaba recostado boca arriba, frente a un inmueble elaborado de lámina, cartón y madera, a unos metros de la iglesia La Luz del Mundo y próximo a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

La identidad de la víctima no ha sido dada a conocer, sin embargo refieren que se trata de un hombre de aproximadamente 35 años, de complexión robusta y tez morena, el cual vestía un pantalón gris, una camisa color verde militar, tenis negros y gorra del mismo color.

Elementos de la Policía Municipal respondieron al hecho y se encargaron de asegurar la zona.

En tanto, policías de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado ingresaron a la escena para realizar las diligencias y labores de campo correspondientes.

El cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará los exámenes de necropsia que marca la ley.