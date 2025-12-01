Seguridad

Hallan hombre asesinado a balazos en la carretera Culiacán-Eldorado

El hecho se reportó poco antes de las 7:00 horas, a un costado del carril que conduce de norte a sur, en la sindicatura de Costa Rica
Noroeste Redacción
01/12/2025 08:56
Un hombre fue hallado sin vida la mañana de este lunes 1 de diciembre a un costado de la carretera Culiacán–Eldorado, a unos metros del entronque con la carretera “La 20”, al sur de la capital sinaloense.

El aviso se recibió poco antes de las 7:00 horas, luego de una llamada anónima al número de emergencias 911 que alertó sobre un masculino localizado en esas condiciones, lo que movilizó a corporaciones de seguridad.

Agentes de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio y encontraron a la víctima recostada a la orilla del carril con dirección norte–sur, frente a un campo agrícola.

La identidad del hombre no ha sido confirmada, pero se le describe como de complexión regular, tez morena y cabello negro corto. Vestía una playera tipo polo roja, pantalón negro y tenis negros con rayas blancas.

El personal policial acordonó la zona y colocó conos naranjas para evitar que los automovilistas ingresaran al área.

Minutos después arribaron elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad. Se espera la llegada de peritos y policías de investigación para realizar las diligencias y trabajos de campo correspondientes.

El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de ley.

