$!Hallan hombre asesinado a balazos en la carretera Culiacán-Eldorado

Un hombre fue hallado sin vida la mañana de este lunes 1 de diciembre a un costado de la carretera Culiacán–Eldorado, a unos metros del entronque con la carretera “La 20”, al sur de la capital sinaloense.
El aviso se recibió poco antes de las 7:00 horas, luego de una llamada anónima al número de emergencias 911 que alertó sobre un masculino localizado en esas condiciones, lo que movilizó a corporaciones de seguridad.
Agentes de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio y encontraron a la víctima recostada a la orilla del carril con dirección norte–sur, frente a un campo agrícola.
La identidad del hombre no ha sido confirmada, pero se le describe como de complexión regular, tez morena y cabello negro corto. Vestía una playera tipo polo roja, pantalón negro y tenis negros con rayas blancas.
El personal policial acordonó la zona y colocó conos naranjas para evitar que los automovilistas ingresaran al área.
Minutos después arribaron elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad. Se espera la llegada de peritos y policías de investigación para realizar las diligencias y trabajos de campo correspondientes.
El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de ley.