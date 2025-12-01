$!Hallan hombre asesinado a balazos en la carretera Culiacán-Eldorado

Un hombre fue hallado sin vida la mañana de este lunes 1 de diciembre a un costado de la carretera Culiacán–Eldorado, a unos metros del entronque con la carretera “La 20”, al sur de la capital sinaloense.

El aviso se recibió poco antes de las 7:00 horas, luego de una llamada anónima al número de emergencias 911 que alertó sobre un masculino localizado en esas condiciones, lo que movilizó a corporaciones de seguridad.

Agentes de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio y encontraron a la víctima recostada a la orilla del carril con dirección norte–sur, frente a un campo agrícola.