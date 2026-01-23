Seguridad
Hallan hombre asesinado balazos Urbi Villas del Prado, al norte de Culiacán

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 45 años fue localizado en un terreno baldío de la colonia Villas del Prado este viernes; presentaba heridas de bala y no ha sido identificado
Noroeste Redacción
23/01/2026 11:14
Un hombre fue encontrado sin vida con impactos de proyectil de arma de fuego la mañana de este viernes 23 de enero, en las inmediaciones del fraccionamiento Urbi Villas del Prado, al norte de Culiacán.

El reporte sobre el hallazgo se registró aproximadamente a las 10:30 horas ante el número de emergencias. Fueron vecinos del sector quienes localizaron el cuerpo en un terreno baldío ubicado sobre la calle Higuera, entre la calle Guamúchil. Los residentes manifestaron a las autoridades no haber escuchado detonaciones previas al descubrimiento.

La víctima, quien no ha sido identificada oficialmente, tiene una edad estimada entre los 40 y 45 años. Al momento del hallazgo vestía una playera negra y pantalón del mismo color.

El sitio fue resguardado por elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes acordonaron el área en espera del personal de la Fiscalía General del Estado. Peritos e investigadores acudieron para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a la carpeta de investigación por el delito de homicidio.

