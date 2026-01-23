$!Hallan hombre asesinado balazos Urbi Villas del Prado, al norte de Culiacán

Un hombre fue encontrado sin vida con impactos de proyectil de arma de fuego la mañana de este viernes 23 de enero, en las inmediaciones del fraccionamiento Urbi Villas del Prado, al norte de Culiacán.

El reporte sobre el hallazgo se registró aproximadamente a las 10:30 horas ante el número de emergencias. Fueron vecinos del sector quienes localizaron el cuerpo en un terreno baldío ubicado sobre la calle Higuera, entre la calle Guamúchil. Los residentes manifestaron a las autoridades no haber escuchado detonaciones previas al descubrimiento.