$!Hallan hombre asesinado y con mensaje frente a un colegio de la colonia Chapultepec, en Culiacán

Un hombre asesinado a balazos y con un mensaje de contenido amenazante fue hallado la tarde noche de este lunes frente a un colegio de la colonia Chapultepec, en Culiacán.

Según reportes preliminares, se trata de un masculino que fue acribillado por sujetos desconocidos en la avenida Vicente Suárez, casi en el cruce con la calle Luis de La Torre.

El hecho se reportó alrededor de las 17:30 horas de este 9 de febrero. Elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Guardia Nacional se movilizaron al punto para dar fe del hecho.