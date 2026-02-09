$!Hallan hombre asesinado y con mensaje frente a un colegio de la colonia Chapultepec, en Culiacán

Un hombre asesinado a balazos y con un mensaje de contenido amenazante fue hallado la tarde noche de este lunes frente a un colegio de la colonia Chapultepec, en Culiacán.
Según reportes preliminares, se trata de un masculino que fue acribillado por sujetos desconocidos en la avenida Vicente Suárez, casi en el cruce con la calle Luis de La Torre.
El hecho se reportó alrededor de las 17:30 horas de este 9 de febrero. Elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Guardia Nacional se movilizaron al punto para dar fe del hecho.
En el lugar, los efectivos encontraron el cuerpo del hombre sin vida y se percataron que presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego, con mancha hemática evidente en la banqueta y una cartulina a un costado, el cual tenía un mensaje con firma de un grupo delictivo.
La identidad de la víctima aún no ha sido revelada, así como las características físicas o de la vestimenta que ayuden a reconocerlo.
La zona fue acordonada y asegurada para que los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial trabajen en la escena. Policías de investigación de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes.